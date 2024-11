Um praticante de paraglider (esporte radical semelhante ao parapente) ficou preso em uma árvore de aproximadamente 25 metros de altura, próximo ao Pico do Gavião, em Andradas, no Sul de Minas, após perder o controle do dispositivo, nessa quinta-feira (21/11).

Uma equipe do Posto Avançado dos Bombeiros Militares foi acionada para o resgate.

O homem, identificado como Wilerson, relatou que havia decolado do Pico do Gavião e que, durante o voo, apesar de sua experiência como paraglider, cometeu um erro, entrando em uma zona de instabilidade.

Segundo informações dos bombeiros, o incidente ocasionou a perda da sustentação, e ele precisou acionar o paraquedas. No entanto, devido à proximidade com as árvores, o paraquedas não pôde ser devidamente aberto, o que fez com que o homem caísse bruscamente na árvore.

Uma equipe do CBMMG se deslocou até o local para o resgate, que durou quase duas horas. Foi necessário o uso de escadas e técnicas de salvamento em altura.

A guarnição do Corpo de Bombeiros, chefiada pelo 2º Sargento BM Tristão, retirou a vítima e guiou sua descida, bem como a de seus equipamentos. O esportista foi resgatado consciente e sem ferimentos.