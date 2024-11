O suspeito tentou resistir à prisão ameaçando os militares com um extintor de incêndio

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (21/11) ao invadir uma escola em Santos Dumont, na Zona da Mata mineira. Ele era procurado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) suspeito de cometer outros crimes de furto.





De acordo com o tenente Tavares, comandante do 1º pelotão de Santos Dumont, o homem arrombou uma grade da escola e entrou na instituição para furtá-la durante a madrugada. A guarnição o encontrou dentro do estabelecimento.





Ao ser abordado, o suspeito tentou resistir à prisão ameaçando os militares com um extintor de incêndio. A guarnição conseguiu deter o homem, que não portava arma de fogo ou objeto cortante. “O modus operandi dele não costuma ser armado. Ele é especializado em furto”, afirma Tavares.





Ainda de acordo com o tenente, o suspeito não conseguiu levar nada da escola.





