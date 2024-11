Minas Gerais vai realizar o “Dia D” de vacinação neste sábado (23/11). A ação, promovida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), tem como objetivo imunizar crianças e adolescentes de até 15 anos. Todos os 853 municípios mineiros foram mobilizados para participar da campanha por meio das 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) do estado.





Parte da Campanha Estadual de Multivacinação, a iniciativa visa aumentar as coberturas vacinais para reduzir o risco de introdução ou disseminação de doenças imunopreveníveis no estado.

Para a realização da campanha, foram distribuídas mais de 1,9 milhão de doses de imunizantes. Entre as vacinas disponíveis estão a tríplice viral, hepatite B, papilomavírus humano (HPV), hepatite A, rotavírus humano, meningocócica ACWY, meningocócica C, pneumocócica, pentavalente, febre amarela, poliomielite e COVID-19.





Vacinação em BH

O “Dia D” da vacinação também vai ocorrer na capital mineira neste sábado. Os 153 centros de saúde da cidade farão a aplicação das doses das 8h às 17h.





“O objetivo principal do Dia D é ampliar e facilitar o acesso de pais, mães e responsáveis aos pontos de vacinação para garantir proteção ao público menor de 15 anos, contribuindo para o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis. Nossas unidades estarão de portas abertas para a conferência do cartão de vacinas e, se for o caso, aplicação dos imunizantes pendentes”, disse a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

A PBH alerta para a baixa adesão da campanha em andamento desde o dia 4 de novembro, em especial da meningite e coqueluche, doença que registrou 258 casos e uma morte só neste ano. Ambas ainda não atingiram a meta de 90% de cobertura estipulada pelo Ministério da Saúde.





Segundo o município, menos da metade do público menor de um ano esperado para se vacinar contra a meningite recebeu a dose. Já a cobertura da coqueluche atinge apenas 75% das crianças abaixo de 12 meses.

Durante a mobilização serão disponibilizadas vacinas como a de rotavírus, poliomielite, meningocócica ACWY, pneumocócica 10, hepatites A e B, HPV, febre amarela e gripe. Porém, a vacina contra a dengue também será aplicada apenas no público de 6 a 14 anos, e o imunizante BCG será disponibilizado somente nos locais de referência.





A prefeitura divulgou ainda que a rede pública não dispõe das vacinas contra a COVID-19 e contra a varicela: “O município já notificou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre a falta, mas ainda não há previsão para o reabastecimento”.