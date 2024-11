Duas pessoas morreram, e quatro ficaram feriadas, em um acidente grave no KM 156, da MG-202, próximo a Brasília de Minas, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (22/11). Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as duas vítimas seriam o motorista e um dos passageiros de um carro que colidiu com uma ambulância do Samu.





O veículo de salvamento estava realizando o translado de uma vítima em parada cardíaca vinda da cidade de São Romão, também no Norte de Minas. De acordo com a PMRv, a via está interditada nos dois sentidos, com acesso por uma estrada vicinal.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada às 9h55 desta sexta-feira. De acordo com os bombeiros, quatro pessoas estavam no carro no momento do acidente.

Dentre os feridos estão os outros dois ocupantes do carro e o médico e o técnico de enfermagem da ambulância. Ainda conforme a PMRv, um deles foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo do CBMMG para Montes Claros. As demais vítimas foram socorridas por ambulâncias do Samu para Brasilândia de Minas.

Segundo a PMRv, uma viatura dos bombeiros segue no local para retirada do corpo de uma das vítimas das ferragens e para realizar a limpeza da via.

Acidente

Conforme os bombeiros, a viatura do Samu tentou realizar uma ultrapassagem em um caminhão, quando avistou o carro e retornou à sua faixa. No entanto, o carro, ao visualizar a viatura, jogou o veículo na mão onde a ambulância estava.





