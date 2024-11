Corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para exames no IML

Um homem, de 43 anos, foi assassinado com ao menos 13 tiros na tarde dessa quinta-feira (21/11), em uma rua do bairro Granja Werneck, na Região Norte de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava sentada em frente a um comércio da rua Alecrim quando um indivíduo usando blusa com capuz cinza e aparentando ser menor de idade se aproximou e sacou uma arma.





O homem tentou correr, mas devido aos disparos, acabou caindo em via pública. Nesse momento, o suspeito se aproximou novamente e continuou atirando.

Moradores que não quiseram se identificar relataram para os policiais que a vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas na região.





A perícia foi acionada e constatou nove disparos nas costas e quatro no braço esquerdo da vítima. No local do crime, 14 estojos de cartucho 9 milímetros foram recolhidos.





O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.