Uma cirurgiã-dentista de 26 anos morreu depois de sofrer um acidente com um quadriciclo durante um passeio no distrito de Lavras Novas, em Ouro Preto, nessa quarta-feira (20/11). Amanda Occhi de Alencar trabalhava na Unidade Básica de Saúde (UBS) ESF – Francisco Medeiros de Melo, no Bairro Pedra Branca, na cidade de Guidoval, na Zona da Mata, segundo informado pela prefeitura do município.

Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, Amanda conduzia um dos veículos, e o namorado dela, de 39 anos, estava na garupa. O casal seguia em um grupo com mais seis turistas. Todos foram à Represa do Custódio, em local de difícil acesso, e pegaram uma forte chuva no retorno para Lavras Novas.

A condutora de um dos veículos, que vinha atrás e estava acompanhada do marido, perdeu o controle da direção e bateu na traseira do quadriciclo da dentista. Os dois veículos capotaram, arremessando os quatro ocupantes.

Amanda e o namorado foram levados à Santa Casa de Ouro Preto. O outro casal não precisou de atendimento médico, pois não tinha ferimentos aparentes, segundo a PM. Amanda teve múltiplos traumatismos e morreu pouco depois de chegar ao hospital. O namorado dela ficou levemente ferido.

Em depoimento aos militares, o guia turístico responsável afirmou que o passeio ocorreu com o uso de equipamentos de segurança e após o devido treinamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a Prefeitura de Guidoval lamentou a morte e destacou a atuação profissional da dentista. “É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Amanda Occhi de Alencar, cirurgiã-dentista na Unidade Básica de Saúde ESF - Francisco Medeiros de Melo, no Bairro Pedra Branca. A doutora Amanda Occhi desempenhou um trabalho de grande importância para a comunidade, com dedicação e profissionalismo. Expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos”, disse o Executivo municipal.