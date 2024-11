Duas pessoas ficaram desalojadas após um forte temporal que atingiu a cidade de Ouro Branco, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (21/11). A chuva também provocou o alagamento de vias, comércios e residências. A estimativa é que, em uma hora, o acumulado chegou a 50 milímetros (mm).





Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra que um supermercado foi tomado pela água. Nas imagens é possível ver que parte de uma parede caiu devido a força da água. Além disso, diversos produtos ficaram espalhados pelo chão coberto por lama.

Em nota, divulgada às 18h, a Prefeitura de Ouro Branco informou que, até o momento, não houve registro de vítimas ou feridos. A administração afirmou que os impactos computados foram o bloqueio de vários trechos das principais vias urbanas, devido a alagamentos; buracos; deslizamento de terra, pedras e árvores.





Por volta das 13h40, a Rua Antônio José Vieira, no Centro, foi interditada devido a um deslizamento de terra. A via foi fechada para retirada de pedras. Nas últimas 24h, conforme o executivo, o acumulado de chuva chegou a 200mm, superando a média histórica para o mês de novembro, de aproximadamente 100mm.

Pelas redes sociais, o coordenador da Defesa Civil de Ouro Branco, Thiago Campos, informou que equipes foram deslocadas para atuar nas ocorrências. “A Defesa Civil está atuante, na medida do possível, da melhor maneira possível. Contamos com a compreensão de todos”, disse Campos.





Alerta de tempestade

Quinhentos e oito municípios estão em alerta de perigo para chuvas intensas em Minas Gerais. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, é válido até as 10h desta sexta-feira (22/11) e prevê precipitações de 60mm/h e ventos de 100 km/h.





O órgão informa que há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido para cidades das regiões Central, Sul, Sudoeste, Noroeste, Norte, Oeste, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Triângulo, Vale do Mucuri, Campo das Vertentes e Grande BH.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Confira dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual em casos de chuvas fortes:





Não atravesse a enxurrada

Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos

Em caso de raios, procure abrigo em construções e veículos e evite ficar debaixo de árvores. Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.

Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia imediatamente da área afetada, e não retorne ao local até a devida liberação.

Atenção motorista! Em caso de fortes chuvas, só siga adiante se a água estiver abaixo do meio das rodas. Se a água ultrapassar o meio da porta, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar. Não subestime a força da água!

Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil





Sinais que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.