Imagens registradas pela reportagem do EM mostram pelo menos duas vigas caídas no Ribeirão Arrudas

A Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) vai investigar as causas da queda de vigas estroncas do Ribeirão Arrudas dentro do rio. A situação aconteceu nas proximidades da Avenida Francisco Sales, no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte.





A reportagem do EM flagrou, nesta quinta-feira (21/11), pelo menos duas das vigas caídas no Arrudas. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as estruturas são responsáveis por conferir estabilidade e sustentação das paredes laterais do canal aberto.





De acordo com a administração municipal de Belo Horizonte, uma equipe técnica vai realizar uma avaliação criteriosa das causas da queda das vigas estroncas e então tomar as medidas de engenharia necessárias.

Alguns transeuntes tem o costume de usar as vigas para atravessar o Rio Arrudas. Conforme a prefeitura, as estroncas não possuem essa finalidade. “A travessia de pedestres deve ser feita em local adequado”, ressalta.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata