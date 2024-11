Mulher que caiu no Arrudas é a sétima neste ano a sofrer queda no manancial poluído

Uma mulher de 21 anos que caiu no Ribeirão Arrudas no final da manhã desta quarta-feira (20/11) e sofreu fratura na região da bacia foi a sétima pessoa em 2024 a sofrer uma queda no canal, que corta Belo Horizonte de leste a oeste, passando pelo Centro, segundo apuração da reportagem do Estado de Minas.





Ainda não se sabe qual foi a causa da queda. Em janeiro, um ciclista caiu no ribeirão durante a dispersão de um bloco de carnaval na Avenida dos Andradas. Hegler Ayran Viana Quirino, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos. Horas antes ele tinha postado fotos de blocos nas redes sociais. Em junho, uma mulher ficou ferida ao cair na região Leste de BH e foi resgatada pelos bombeiros sentindo dores pelo corpo.

Só em julho foram dois casos. No dia 11, a guarda municipal Stephanie Regina Santos Quintão, de 28 anos, morreu quando a moto onde estava na garupa sofreu um acidente e foi lançada no Ribeirão Arrudas. Ela chegou a ser socorrida até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Dias depois, um homem caiu na canalização durante uma perseguição policial e foi resgatado pelos bombeiros. No mês de agosto, um casal de jovens caiu de moto no Ribeirão Arrudas enquanto discutiam sobre problemas particulares. Os dois foram socorridos em estado grave, com múltiplas fraturas.





Resgate

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para resgatar a mulher de 21 anos caída no Ribeirão Arrudas às 11h22, na altura da Avenida Tereza Cristina, 3305, no Bairro Calafate, na Região Oeste, perto do Departamento da Guarda Civil Municipal.

Foi necessário que os bombeiros descessem com cordas até o fundo do leito canalizado aberto em galeria de concreto. A operação é de risco para os militares por se tratar de um rio com água extremamente contaminada e agravado por se tratar de um local onde chegam vários lançamentos de esgotos por tubulações adjacentes.







Foi armado um sistema de polias e cordas para colocar a mulher consciente dentro de uma maca e a içar de volta às margens do ribeirão, à Avenida Teresa Cristina.



"Duas equipes estiveram no local e realizaram a retirada dessa vítima. ela apresentava fratura no braço direito e suspeita de fratura na pelve. Ela foi imobilizada e deixada aos cuidados do SAMU que conduziu essa vítima ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII", informou o CBMMG.