Em razão dos volumes de água registrados, além da previsão de chuvas fortes, a Defesa Civil de Belo Horizonte alerta que o risco geológico classifica-se como forte nas Regionais Oeste e Barreiro nesta quinta-feira (21/11), com possibilidade de estender-se para sexta (22/11).





Portanto, recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.





Em casos de sinais como trinca nas paredes; água empoçando no quintal; portas e janelas emperrando; rachaduras no solo; água minando da base do barranco; inclinação de poste ou árvores; muros e paredes estufados e estalos, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199).

Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações da Defesa Civil

• Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

• Coloque calha no telhado da sua casa.

• Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

• Não jogue lixo ou entulho na encosta

• Não despeje esgoto nos barrancos.

• Não faça queimadas.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata