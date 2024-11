A Defesa Civil de Belo Horizonte alerta motoristas e pedestres para a possibilidade de uma chuva forte a extremamente forte nas regionais Leste, Centro-Sul, Oeste, Barreiro e Noroeste da capital e até as 17h30 desta quinta-feira (21/11).





Durante este período, o órgão recomenda que a atenção seja redobrada. Portanto, evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de chuva forte.

Fique atento, ainda, em áreas de encostas e morros. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. Em caso de cabos elétricos rompidos, não se aproxime e ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199). Se raios forem percebidos, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

O risco geológico também é forte nas regionais Oeste e Barreiro. A Defesa Civil salienta a atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Alguns dos sinais de deslizamentos:

• Trinca nas paredes.

• Água empoçando no quintal.

• Portas e janelas emperrando.

• Rachaduras no solo.

• Água minando da base do barranco.

• Inclinação de poste ou árvores.

• Muros e paredes estufados.

• Estalos.





Caso os aspectos mencionados sejam observados, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Recomendações:

• Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

• Coloque calha no telhado da sua casa.

• Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

• Não jogue lixo ou entulho na encosta

• Não despeje esgoto nos barrancos.

• Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.