A Região Leste de Belo Horizonte acumulou, até esta terça-feira (19/11), 98% do volume de chuvas previsto para o mês de novembro, totalizando 231,2 mm. A região registrou o maior índice pluviométrico da cidade, seguida de perto pela Região Oeste, com 228,6 mm, correspondendo a 96,9% do volume previsto para o mês. A média climatológica de novembro na capital mineira é de 236 mm.





O acumulado deve aumentar nos próximos dias, já que a previsão indica mais chuvas até o fim do mês. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a expectativa para esta quarta-feira (20) é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima prevista é de 17 °C, enquanto a máxima pode chegar a 30 ºC.





Confira o acumulado de chuvas nas regionais de BH:





Barreiro: 177,2 mm (75,1%)

Centro Sul: 218,2 mm (92,5%)

Leste: 231,2 mm (98%)

Nordeste: 196,4 mm (83,2%)

Noroeste: 192,2 mm (81,4%)

Norte: 170,4 mm (72,2%)

Oeste: 228,6 mm (96,9%)

Pampulha: 184,4 mm (78,1%)

Venda Nova: 201,2 mm (85,3%)

