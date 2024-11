Durante as diligências, os agentes apreenderam cocaína, maconha e uma balança de precisão

A Guarda Municipal de Belo Horizonte prendeu dois homens apontados como os responsáveis pelo crime de tráfico de drogas no início da tarde desta terça-feira (19/11), após eles se envolverem em uma briga na Praça Sete, no Centro, com um terceiro rapaz, que também acabou preso.

“Uma desavença ocorrida entre os dois suspeitos e um terceiro homem teria levado este último a denunciar o crime aos agentes que atuam na Unidade de Segurança Preventiva (USP) da Guarda Municipal instalada na praça”, informou a assessoria do órgão de segurança pública.

Durante as diligências, os agentes apreenderam 53 pinos de cocaína, 170 gramas de maconha, invólucros para embalar os entorpecentes e uma balança de precisão.

As drogas e a balança estavam em uma sacola com um dos presos, que apontou o outro suspeito como dono do material. Os agentes conduziram os dois e também o denunciante à Central de Flagrantes da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

