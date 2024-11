O governo de Minas anunciou que, a partir deste mês, os pacientes que aguardam por cirurgias eletivas poderão optar pelo hospital em que será realizado o procedimento. O projeto piloto teve início nesta quinta-feira (21/11), em Montes Claros, no Norte de Minas, em parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e a Secretaria de Saúde do município.

A princípio, o projeto intitulado 'SUS Escolha' vai abarcar seis procedimentos: cirurgia de vesícula (com ou sem videolaparoscopia), hérnia inguinal (unilateral ou bilateral) e hérnia umbilical e incisional, que poderão ser realizados em cinco hospitais de Montes Claros, atendendo, neste primeiro mês, à demanda dos pacientes do município. A partir de janeiro de 2025, as mais de 80 cidades pactuadas com Montes Claros também serão incluídas no projeto, explicou o governo, mas sem listar quais são esses municípios pactuados.

As instituições prestadoras de Montes Claros são: Hospital Aroldo Tourinho, Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira, Hospital Dilson Godinho, Hospital Santa de Casa de Montes Claros e o Hospital Universitário Clemente de Faria, da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

O cadastramento dos usuários no sistema será feito pelos municípios, para que eles recebam as comunicações a respeito do caso e façam a escolha do hospital. Serão encaminhados dois questionários para o paciente: um que deve ser preenchido antes e um depois da cirurgia, para avaliar a instituição prestadora do serviço.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Também será disponibilizada a previsão de giro da fila por prestador hospitalar e procedimento, que é um indicador de qualidade assistencial. Quanto mais a instituição tiver giro, significa que está atendendo um número maior de pacientes para a realização dos procedimentos, o que vai auxiliar na escolha da melhor instituição para o caso”, explicou o governo.