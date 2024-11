O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de afogamento no Rio Verde

O corpo de um adolescente de 14 anos foi encontrado nessa quinta-feira (21/11) no Rio Verde, zona rural do município de Jaíba, no Norte de Minas.





Na quarta-feira (20/11), o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de afogamento. Segundo o solicitante, o jovem desapareceu enquanto brincava com amigos nas águas do rio.

Os militares foram até o local ainda na quarta-feira e iniciaram o trabalho de busca pelo adolescente.

Na manhã de ontem, o serviço foi reiniciado e, no final da tarde, o corpo foi localizado boiando a aproximadamente 350 metros do local onde a vítima havia sido vista submergindo.





O corpo do adolescente foi conduzido para perícia médica no IML da Polícia Civil de Janaúba.

