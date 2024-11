Mais um ano, o Asilo Betânia da Providência, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, realiza o Natal Solidário para apadrinhamento dos idosos. A celebração é um dos momentos mais aguardados pelos moradores do asilo.

A maioria das solicitações é composta por itens simples, como roupas, sapatos e produtos de higiene. No entanto, alguns pedidos se destacam, como o de Ana Lúcia, moradora do asilo há cinco anos, que deseja uma Alexa.

O Estado de Minas conversou com Ana Lúcia sobre o pedido: "Difícil de conseguir, mas é o meu sonho, ter uma Alexa. Ela fala, lê cartas de tarô... é o meu sonho. Se Deus quiser, tá difícil, mas eu tenho fé que vou conseguir", disse a idosa.

O Natal Solidário é organizado pelo próprio Asilo Betânia da Providência. As fotos dos idosos, com os presentes descritos, foram publicadas no Facebook da instituição.

Para participar, explicou Luciene Prado, uma das organizadoras, basta entrar em contato pelo telefone (35) 98838-3143 ou visitar a sede do asilo, na Rua Olegário Maciel, 287, no centro de Pouso Alegre. Outra opção é comentar na foto do idoso no Facebook.

"Apadrinhe um(a) idoso(a) e leve alegria e solidariedade ao Natal, ajudando a trazer sorrisos para esses rostos cheios de história. É um gesto de amor ao próximo", escreveu o asilo nas redes sociais.

