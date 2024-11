A Catedral Cristo Rei, igreja matriz da Arquidiocese de Belo Horizonte, na Região Norte da capital, contará com uma programação especial neste fim de semana em celebração à Festa de Cristo Rei, tradicionalmente celebrada no último domingo de novembro pela Igreja Católica.





A solenidade, de acordo com o seminarista Luís Carlos Ferreira, tem dois objetivos: encerrar o ano litúrgico da igreja, que durante o ano escutou inúmeras histórias narradas pelos evangelistas; e realçar Cristo como o rei do universo, “o princípio e fim de todas as coisas”.

Entretanto, Luís destaca que não se trata de alguém que "manda e seus súditos obedecem", mas um rei que se coloca a serviço do seu povo, sobretudo, por amor.





A expectativa dele é grande para o domingo (24/11), que recebe o arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo para presidir a Solene Missa às 10h30.

Em seguida, às 11h30, a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar (PMMG) realizará a primeira apresentação da Cantata de Natal, que conta com as participações dos Corais Colônia Diamantina, Madrigal Scala, Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais (Aslemg), Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem e Igreja Nossa Senhora de Fátima e Crescere.





O evento da PCMG é gratuito, porém, foi organizada uma campanha para receber doações de alimentos não perecíveis e brinquedos em todas as exibições musicais. Os itens doados serão entregues à Ordem Padre Anchieta, que distribuirá para crianças no Natal.





Mas, antes disso, já nesta sexta-feira (22/11), às 19h30, será inaugurada a exposição “Dom Serafim: vida e ministério”, organizada pelo Memorial Arquidiocesano.





Os fiéis que visitarem a Catedral Cristo Rei hoje contemplarão um acervo de objetos de uso pessoal, fotografias e registros audiovisuais, que, desde a sua sagração como padre da Igreja Católica, narram a trajetória do cardeal que foi o terceiro arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte. Se estivesse vivo, dom Serafim completaria 100 anos em 2024.





E, ainda neste sábado (23/11), o padre Alexandre Fernandes e a Dra. Filó conduzem um momento de oração na catedral a partir das 14h.

Serviço

Endereço: Catedral Cristo Rei - Av. Cristiano Machado, 11.910, Bairro Juliana - Belo Horizonte

Programação:

Sexta - 19h30: Inauguração da exposição “Dom Serafim: vida e ministério”

Sábado - 14h: Padre Alexandre Fernandes e a Dra. Filó conduzem momento de oração

Domingo - 10h30: Solene Missa e Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais (OSPM)

A entrada é gratuita, mas o local vai receber doações de alimentos não perecíveis e brinquedos.