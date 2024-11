O tombamento de uma carreta que transportava cilindros de oxigênio tombou na BR-381, próximo a Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (22/11). O acidente provocou, desde o início da tarde, o bloqueio da pista sentido São Paulo.

A pista ficou seis horas interditada. Por volta das 18h, a faixa da esquerda foi liberada, mas o congestionamento no trecho já chega a 26 quilômetros (km).

Uma pessoa ficou ferida durante o acidente. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde em Betim, também na Grande BH. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Devido ao bloqueio a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da rodovia, recomenda que os motoristas façam o desvio pelo Km 497 e siga pela rodovia sentido Juatuba, por 15,7km. Em seguida, a indicação é que acessem a MG-050, sentido Itaúna, por mais 29,5km. Posteriormente, acesse a MG-431 sentido Itatiaiuçu, por mais 32,4km e retorne para a BR-381 pelo Km 536.

Para quem estiver próximo ao Km 524, é possível acessar o retorno sentido Belo Horizonte e, posteriormente, entrar na rota alternativa de desvio.

