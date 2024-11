Em dois dias, aconteceram duas apreensões de maconha em ônibus de viagem em Minas Gerais. A primeira foi em Betim, no domingo (24/11) pela manhã. A segunda ocorreu na noite do mesmo dia, na BR-381, próximo a Antônio Dias, no Campo das Vertentes, em que uma mulher, de 34 anos, transportava 31 barras do material.





A operação foi realizada para coibir roubos e furtos a passageiros de ônibus. Durante a verificação, a passageira mostrou um comportamento suspeito. Os policiais passaram a interrogá-la, e ela caiu em contradição.

Ao verificar a mala da mulher, que estava no compartimento de bagagem, encontraram a droga.





A passageira contou que tinha sido contratada para transportar a maconha de Carapicuíba, em São Paulo, até Coronel Fabriciano, e que receberia R$ 2 mil.

A mulher foi direcionada ao 58º BPM, e a droga, apreendida.