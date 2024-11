A imagem foi repassada por meio de conversas no WhatsApp

Uma ex-estagiária do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, foi denunciada por vazar informações que comprometeram uma investigação contra organização envolvida com o tráfico de drogas na cidade de Nova Porteirinha. A mulher, que não teve o nome divulgado, acessou uma pasta compartilhada em um computador da 2ª Promotoria de Justiça, fotografou o processo e repassou informações a uma segunda pessoa, que também foi denunciada.

O vazamento ocorreu após a Justiça, em 17 de abril deste ano, expedir mandados de busca e apreensão nas casas de 14 pessoas suspeitas de envolvimento na criminalidade. Conforme informações apuradas pelo Estado de Minas, a ex-estagiária conseguiu acessar o documento elaborado pelo MP e fotografou a parte com os nomes dos alvos.

A imagem foi repassada por meio de conversas no WhatsApp. Quando os policiais civis se preparavam para cumpri-los, porém, foram informados que esses suspeitos já sabiam das buscas.



Com a investigação, ficou concluído que a ex-estagiária teria sido a responsável pelo vazamento das informações. Ela foi demitida e denunciada por “impedir e embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa”.

Em nota, o MPMG informou que tanto a ex-funcionária quanto a pessoa para a qual ela encaminhou a mensagem “aguardam em liberdade o transcorrer da ação”.

