A influenciadora Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, conhecida como Jhei Soares, será sepultada na tarde desta segunda-feira (25/11). A jovem morreu afogada depois de ser levada por uma enxurrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada de domingo (24).O velório foi realizado na tarde de ontem no Cemitério Bom Pastor, na mesma cidade.

Esta foi a primeira ocorrência de morte devido ao período chuvoso em Minas Gerais, que começou no dia 22 de setembro. De acordo com a Defesa Civil, Jhei e o marido estavam dentro do carro, na Avenida Rondon Pacheco, quando foram surpreendidos pela chuva forte.

A água invadiu o veículo e eles saíram para se abrigar por perto, mas pouco tempo depois, o carro do casal foi atingido por outro e levado pela força da água, momento em que ambos perderam o ponto de apoio. Sem ter onde se segurar, a mulher foi levada pela enxurrada e se afogou.

A Polícia Civil (PC) e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) compareceram ao local, onde foram realizadas tentativas de reanimação na mulher, sem sucesso, constatando a morte no local.

Rastro de destruição

A Defesa Civil de Uberlândia informou que choveu cerca de 55 mm em apenas 30 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a Avenida Rondon Pacheco sofreu danos significativos por conta do alagamento.

Equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Horto Municipal, CBMMG e Polícia Militar atuaram na interdição da via para retirada de árvores caídas, limpeza e restauração das condições de trafegabilidade.

Ainda segundo os bombeiros, não houve interrupção do serviço de energia elétrica, nem do abastecimento de água.

Emergência

Segundo a Defesa Civil estadual, 13 cidades mineiras decretaram situação de emergência por causa das chuvas. O número aumentou 85,7% em uma semana, conforme dados apresentados pelo órgão no último domingo (17/11). Na ocasião, sete municípios haviam registrado anormalidades como tempestades, vendavais e queda de granizo.

Entre os municípios estão: Brazópolis, em 24 de setembro; Galileia, em 10 de outubro; Mendes Pimentel, em 18 de outubro; Rochedo de Minas, em 19 de outubro; Tapira, em 24 de outubro; Guaranésia e Uberaba, em 28 de outubro; São José da Safira, em 13 de novembro; Conselheiro Pena, Alfenas, São Geraldo do Baixio e Franciscópolis, em 11 de novembro; e Carlos Chagas, em 18 de novembro. Os alertas seguem válidos até março, abril e maio de 2025.

Os dados do boletim de hoje apontam aumento das ocorrências drásticas no estado em comparação ao último ano. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em 22 de novembro de 2023, sete municípios haviam decretado situação de emergência. Naquele período, dois óbitos causados diretamente pelas precipitações foram registrados, um em Cássia e outro em Pedralva.

Desde o início do período chuvoso, em 22 de setembro deste ano, 140 pessoas necessitaram de abrigo público, como habitação temporária, devido a danos ou riscos em seus domicílios. Outras 293, afetadas diretamente por desastres, precisaram desocupar suas casas e foram encaminhadas para residências de parentes ou amigos.

Repercussão

A morte de Jhei foi lamentada por seguidores, familiares e amigos. Pelas redes sociais, Wallison afirmou que o momento tem sido "muito difícil". Ele agradeceu as mensagens de apoio recebidas, mas disse não estar em condições de responder a todas.

"Agora está muito difícil por aqui. Eu só queria ela de volta", publicou. O casal estava junto há mais de oito anos. O velório de Jhei está marcado para começar às 17h deste domingo (24/11), no cemitério Bom Pastor, em Uberlândia. O sepultamento ocorrerá na tarde de segunda-feira (25/11).

Jennifer tinha 60 mil seguidores em seu perfil no Instagram, chamado “Provador Fashion”. Na página, ela falava sobre moda, estilo de vida e maquiagem, além de divulgar jogos de apostas. Sua última postagem foi feita na noite de sábado (23/11), quando atualizou a foto do perfil. Pouco depois, Jhei compartilhou momentos ouvindo música e se divertindo com o marido, e, às 0h25, a última publicação foi um vídeo com o texto: “indo ser jovem”.

O governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte da influenciadora Jhei Soares. Em uma publicação no X, Zema declarou: "Meus sentimentos aos familiares e amigos. Neste período, evite áreas de risco e com histórico de alagamentos. Acione a Defesa Civil pelo 199 sempre que necessário".

Mais cedo, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (Progressistas), postou uma nota de pesar, solidarizando-se com familiares e amigos de Jhei Soares. "Sei que é um momento de muita dor para todos, mas peço a Deus que conforte o coração de cada um de vocês e a receba em Sua moradia", afirmou.