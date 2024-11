A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de um homem, de 44 anos, no local

Um homem de 44 anos morreu durante um acidente na BR-365, na altura do quilômetro 12, em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais, na noite desse domingo (24/11). Outras quatro pessoas ficaram feridas. O carro em que o grupo estava capotou às margens da rodovia.

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada por volta de 20h20. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram três vítimas fora do veículo, uma presa nas ferragens e outra sem sinais vitais.

Segundo a corporação, uma mulher de 37 anos foi encontrada consciente e orientada, duas crianças, de cinco e dez anos, tinham ferimentos na cabeça, e uma adolescente, de 14 anos, estava presa no veículo. Já um homem, de 44 anos, foi encontrado sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente no local e confirmou a morte do homem no local. As outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Montes Claros.

A equipe executou os procedimentos de resgate, estabelecendo um caminho de acesso até o veículo, desconectando os cabos da bateria e aplicando técnicas de salvamento terrestre para retirar a vítima presa no carro.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. Após a liberação, o CBMMG auxiliou na remoção do corpo.

Já o local e o veículo ficaram sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.