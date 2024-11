A passagem do cantor Bruno Mars por Belo Horizonte para o show de encerramento de sua turnê no Brasil continua repercutindo. Horas antes da apresentação, ele se divertiu pela capital. Em um dos muitos registros feitos por moradores nas redes sociais, o cantor aparece em pé, saindo pelo teto solar de um carro preto. Diante da repercussão do vídeo, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) decidiu usar o exemplo do cantor para fazer um alerta sobre segurança.





Em uma postagem no perfil da PMMG, um militar diz que o cantor protagonizou um momento inusitado. “A empolgação do cantor com o acolhimento dos mineiros nos lembra da importância de priorizar a segurança, mesmo em momentos de euforia. Dirija com cautela, respeite os limites de velocidade e, se for beber, não dirija. Bruninho, seja sempre bem-vindo!”, afirmou o PM.





Sem capacete

Em outro momento passeando pelo Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de BH, o cantor foi visto andando de moto sem capacete. Ele estava na garupa de uma moto, usava camisa verde e amarela e era cercado por seguranças.





O capacete é um item obrigatório para trafegar de moto no Brasil. Caso fosse parado por alguma autoridade de trânsito, o artista poderia ser responsável por uma infração de trânsito gravíssima.

Na manhã dessa terça-feira (5/11), um motociclista, de 22 anos, morreu ao bater de frente contra um poste, na Avenida Vilarinho, entrada do Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O jovem estaria sem capacete em alta velocidade.