Belo Horizonte recebeu na noite desta terça-feira (5) o show de encerramento da turnê de Bruno Mars pelo Brasil, com uma apresentação no Mineirão. O cantor, que passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, encantou os fãs com sucessos como “Uptown Funk” e “Just the Way You Are”.

Apesar da chuva constante durante quase todo o show, que começou pontualmente às 21h, Bruno Mars manteve o carisma e interagiu com a plateia em português, repetindo "eu quero você, gatinha" e "te amo".

O público, por sua vez, não desanimou e cantou e dançou todas as músicas, mesmo sob a chuva.

Passagem por BH

Mars também se entregou à culinária mineira, provando pratos tradicionais como feijão tropeiro, torresmo e queijo coalho no Tizé Bar e Butequim. O artista ainda foi visto acenando para os fãs enquanto passeava de carro pela Avenida Antônio Carlos com o teto solar aberto.

Bruno Mars lota Mineirão com show de encerramento de turnê Ana Clara Parreiras/EM

O show em Belo Horizonte encerra uma série de apresentações que reforçam a forte conexão entre o artista e o público brasileiro, marcada por encontros culturais e pela calorosa recepção dos fãs em cada cidade.