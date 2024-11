A caravana de Natal da Coca-Cola traz o Papai e a Mamãe Noel à Grande BH nesta terça-feira (26/11). Contando com uma orquestra formada por dois violinistas, um violoncelista e um trompetista, o comboio com cinco caminhões da marca de refrigerante passa por Belo Horizonte no fim da tarde e chega a Nova Lima ainda à noite.

O trajeto começa às 17h30, no Bairro Glória, na Região Noroeste de BH (Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2.399) e vai até a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul. Em Nova Lima, a caravana com o mais casal mais famoso do Natal sairá às 21h da Avenida Presidente Kennedy, 11, no Bairro Vila Madeira, e seguirá até a Avenida Benedito Alves Nazareth, 1310, no Bairro Bela Fama.

Cercados pelo tema “Desperte o Papai Noel que há em Você”, as caravanas são gratuitas e as atrações repletas de efeitos sensoriais e visuais. São dois comboios este ano. O primeiro, com três caminhões, iniciou no dia 13 de novembro em Chapecó, em Santa Catarina, e percorrerá 50 cidades, encerrando em Ponta Grossa, no Paraná.

O segundo, com cinco veículos, partiu dia 19 de novembro de Campinas, em São Paulo, e o trajeto seguirá 35 municípios, finalizando em Curitiba e São José dos Pinhais, também no Paraná. Serão, ao todo, 85 cidades e sete estados. A estimativa é que alcance cerca de 62 milhões de pessoas.





Para Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da empresa, a iniciativa é esperada em todo o país e, por isso, neste ano haverá duas rotas simultaneamente, aumentando o número de lugares percorridos. “Estamos empolgados por poder levar a magia do Natal para ainda mais pessoas”, comemorou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia