O 2º Encontro do Vale do Jequitinhonha e Mucuri acontece entre sexta-feira e domingo no Bairro Santa Tereza

Belo Horizonte será palco de um encontro entre o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e o Norte de Minas Gerais. Nos dias 29 e 30 de novembro e 1° de dezembro, o Mercado de Origem de Santa Tereza, localizado no bairro de mesmo nome, na Região Leste da capital, recebe uma festa para celebrar a cultura mineira proveniente da cantoria de violeiros, dos versos dos poetas e das panelas que transformam ingredientes do cerrado em iguarias.





A programação dos três dias é gratuita e conta com apresentação de dezenas de artistas da região, lançamento de livros e uma feira onde os visitantes poderão experimentar a culinária dos vales e ainda levar para casa produtos típicos que serão vendidos na feira da economia solidária.





“O encontro foi pensado para ser uma imersão cultural e gastronômica. Também é um momento para as pessoas que são dessas regiões e que moram em BH e cidades vizinhas se reencontrem com a própria origem”, diz um dos organizadores do evento, Gonzaga Medeiros.

Destaques

Na feira do mercado, uma curadoria de 130 barracas de comidas típicas promete encantar o público local e os turistas.

Serão encontrados arroz com pequi, paçoca e carne de sol com mandioca, feijão andu, cachaça, queijos, biscoitos e doces de produtores locais.





O público também vai poder conferir e adquirir peças de barro feitas à mão, como bonecas, moringas, farinheiras, jarras e flores.

O evento contará ainda com lançamentos de obras literárias de vários autores das três regiões. Poetas das regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas também foram convidados para participar do sarau, recitando suas poesias.

Para agitar os participantes, a programação musical será um grande destaque. Para isso, o 2º Encontro dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas – Cultura e Sabores convidou mais de 20 artistas para se apresentar.

Na lista estão: Déa Trancoso, Sérgio Moreira, Titane, Saldanha Rolim, Saulo Laranjeira, Volber Maciel, Olga Lívia, Tino Gomes, Letícia Leal, Carlos Farias, Endrick Souza, Augusto Cordeiro, Rubinho do Vale, Lucinho Cruz, Kamila Gomes, Wilson Dias, Foka Sena, Tadeu Franco, Cícero Gonçalves, Bilora, e muito mais.





Serviço

2º Encontro dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri

Dias 29, 30/11 e 1°/12/2024 (sexta, sábado e domingo)

Das 10h às 22h

Local: Mercado de Origem do Santa Tereza, Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza

Entrada gratuita





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice