A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu uma mulher de 53 anos na última sexta-feira (22/11) suspeita de furtar uma residência em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. A vítima relatou que a mulher era cuidadora de seu esposo e fora contratada recentemente.

O furto foi registrado pela vítima, que deu falta do valor guardado em uma almofada no quarto da residência. A suspeita foi localizada e abordada na casa em que mora, onde parte do valor furtado foi recuperado. Segundo a PCMG, durante a ação policial, o companheiro da suspeita entregou voluntariamente R$ 63.850, grande parte do montante furtado.

A vítima relatou que a investigada já havia apresentado comportamentos que despertaram suspeitas, como mexer em gavetas e desrespeitar restrições de acesso dentro da casa. Após o furto, as investigações revelaram que a mulher possuía histórico de crimes semelhantes e um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice