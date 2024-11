Cerca de 15 detentos do Presídio de Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, protagonizaram um motim no último sábado (23/11). De acordo com informações do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), os presos não chegaram a sair das celas, mas causaram perturbações à ordem e danificaram o patrimônio público, arrancando partes de vergalhões das camas.





Apesar da confusão, não houve registro de feridos e nenhum detento conseguiu fugir. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) afirmou que todos os envolvidos serão responsabilizados pelos danos causados.





Presídios da Zona da Mata acumulam problemas





O motim no Presídio de Rio Pomba não é um caso isolado no sistema penitenciário da Zona da Mata, que enfrenta constantes desafios relacionados à segurança e ao controle dos detentos.





Em setembro, no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora, presos incendiaram uniformes em uma cela após uma operação que apreendeu 162 buchas de maconha. Segundo relatos, a droga teria sido lançada na unidade por um drone, mas essa informação não foi confirmada pela Sejusp.





No mês seguinte, uma fuga em massa também ocorreu em Juiz de Fora, onde cinco detentos escaparam após ultrapassarem múltiplas barreiras de segurança em uma "transposição de barreira". Dois foram recapturados dias depois, mas os outros três continuam foragidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Já em outubro, Luís Sérgio Cabral Batista, de 31 anos, fugiu do Presídio de Cataguases enquanto trabalhava como pedreiro na unidade. Ele utilizou um buraco no alambrado para escapar e segue desaparecido desde então.