O trecho da BR-356 será duplicado com recursos do acordo de repactuação pelo rompimento da barragem de Fundão e entregue a concessão privada no próximo ano

O trecho da BR-356, que liga Mariana, na Região Central de Minas Gerais, à BR-040, será duplicado com recursos do acordo de repactuação pelo rompimento da barragem de Fundão e será entregue à concessão privada no próximo ano. O anúncio foi feito pelo governo de Minas em cerimônia no município nesta segunda-feira (25/11).

O edital para as obras e concessão da rodovia está previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2025. Antes, porém, o governo de Minas irá realizar duas audiências públicas, em dezembro, para apresentar o projeto à população e ouvir sugestões. As datas e informações sobre como participar serão divulgadas nesta quarta-feira (27/11).

A obra é estimada em R$5 bilhões. Parte do valor —R$2 bilhões— vem do acordo de repactuação pela tragédia de Mariana, assinado no mês passado, e o restante será custeado pela iniciativa privada. “A assinatura do contrato é prevista para o segundo semestre de 2025, já com o início das obras”, disse o secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, Pedro Bruno Barros em coletiva de imprensa.





Mariana receberá ao todo R$ 3,1 bilhões em ações de reparação, que incluem investimentos em saúde e indenização as comunidades atingidas. A tragédia, que completou nove anos neste mês, gerou uma enxurrada de lama que engoliu dois distritos da cidade mineira — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo — e percorreu a bacia do rio Doce até chegar ao mar, no Espírito Santo, deixando 19 mortos e centenas de desabrigados.

O novo acordo, assinado no início do mês em Brasília, substitui um modelo anterior, firmado em 2016, que foi amplamente criticado. Agora, com a supervisão do governo federal, foi acertado um montante total de R$ 170 bilhões para a reparação dos danos sociais, ambientais e econômicos causados pelo rompimento da barragem — sendo que R$ 38 bilhões foram considerados como já pagos. Dos R$ 132 bilhões restantes, R$ 100 bilhões serão pagos pelas mineradoras ao longo de 20 anos, e o restante será aplicado em ações de indenização e ressarcimento.