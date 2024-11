Mulher, que teria transtorno mental, estava causando confusão em um comércio no Bairro Tupi, em BH

Uma mulher, que não teve a idade informada, foi arrastada pelos braços por dois policiais militares na Rua Furquim Werneck, no Bairro Tupi, na Região Norte de Belo Horizonte. A abordagem aconteceu na última sexta-feira (22/11) e foi gravada por testemunhas.





No vídeo, divulgado nas redes sociais, os militares carregam a mulher, que aparenta estar desacordada, pelos braços enquanto suas pernas são arrastadas pelo passeio. Ela então é colocada na maca de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Enquanto a pessoa é puxada pelos policiais, pelo menos quatro socorristas do Samu veem a cena e auxiliam no serviço apenas ao lado do veículo de socorro.





Segundo o boletim policial, a corporação foi acionada pelo Samu para conter uma pessoa com transtornos mentais que estaria em surto. A mulher estaria causando tumulto no comércio local.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Após a contenção, ainda conforme o registro, a mulher foi medicada e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Por meio de nota, a Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do 13º Batalhão, informou que as imagens divulgadas nas redes sociais, e que mostram a ação, serão “devidamente analisadas” para instauração dos procedimentos administrativos e jurídicos necessários.

A reportagem também procurou a Prefeitura de Belo Horizonte, responsável pela administração do Samu, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.