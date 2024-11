O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado em um loteamento isolado entre o Shopping Sete Lagoas e a rotatória da Avenida Nações Unidas, na Avenida Prefeito Alberto Moura, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desse domingo (24/11).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o corpo foi encontrado de bruços e seminu, por uma pessoa que passeava com o cachorro na região, por volta de meio-dia. Ao lado do corpo, foram encontrados plásticos similares a para-choque de carro, além de uma sigla de uma facção criminosa cravada no solo.

Mais cedo na manhã, às 11h, uma mulher havia acionado a polícia informando o desaparecimento da filha adolescente. Segundo ela, a filha saiu às 21h de sábado para uma festa, sem sua autorização, e até aquele momento não havia retornado para casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe constatou o óbito no local.

A perícia da Polícia Civil fez os trabalhos de praxe e constatou que a vítima apresentava um corte profundo na região do pescoço e marcas de pneu sobre o corpo. Ainda foram recolhidos dois pedaços de plástico encontrados perto do corpo, aparentemente de para-choque de carro, indicando a possibilidade de um atropelamento.

Durante as diligências, realizadas pela PMMG, foi constatado que a vítima era a adolescente desaparecida. A corporação recebeu a informação que a vítima foi vista em uma festa na rua Fernando Córrego Mascarenhas, no bairro Esperança. Ao final do encontro, ela foi vista saindo do local com dois homens, de 24 e 21 anos, em um Honda Civic prata.

Diferentes versões

O homem de 24 anos foi encontrado em sua residência. Quando os militares chegaram ao local, avistaram um carro da cor e modelo avistados na garagem do homem, com o para-choque danificado. Questionado, ele disse que havia batido o carro durante a noite, mas não informou detalhes.

Na sequência, questionado sobre a adolescente, o homem ficou nervoso e contou que ele, o outro homem e a adolescente foram a um bar depois da festa. Na sequência, deixou o homem em casa e a adolescente em uma praça.

Ainda durante este primeiro contato com o suspeito, os militares observaram marcas de sangue na lataria dianteira e em um dos pneus. Questionado sobre isso, o suspeito apresentou uma segunda versão dos fatos.

Segundo ele, ambos os homens se deslocaram com a adolescente ao loteamento. Na sequência, o homem de 21 anos teria saído do veículo com a garota e a estuprado, enquanto o homem de 24 anos ficava no carro mexendo no celular. O homem de 21 anos teria, então, entrado no veículo, afirmando que “fez merda”, e teriam saído do local.

Questionado, o homem de 21 anos afirmou que, após saírem da festa, o homem de 24 o deixou em casa e ficou no carro com a adolescente.

Pela terceira vez, o homem de 24 anos foi interrogado, o que fez com que ele apresentasse uma terceira versão. Segundo ele, deixou o outro homem em casa, matou a vítima sozinho, a levou ao loteamento mas não a violentou sexualmente. Ele afirmou que utilizou um canivete para ferir o pescoço da adolescente e a atropelou, para que a suspeita da causa da morte fosse um atropelamento acidental.

Ainda segundo ele, resolveu sinalizar as iniciais de uma facção criminosa da região, de maneira a tentar despistar as investigações.

O perito da Polícia Civil esteve presente na residência do homem de 24 anos, que assumiu a autoria, e encontrou um objeto perfuro-cortante, indicado como a possível arma do crime.

Os suspeitos receberam voz de prisão e o veículo foi removido para o pátio do Auto Socorro Fênix.

A Polícia Civil segue na investigação do caso.

Matéria em atualização