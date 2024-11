A Polícia Federal prendeu um ex-policial militar, condenado pela morte de um adolescente, no Aeroporto Internacional de Confins, na noite desta sexta-feira (22/11). O homem, de 42 anos, natural de Goiânia (GO), e mais dois brasileiros estavam na lista de foragidos internacionais da Interpol e foram deportados dos Estados Unidos.

O ex-policial foi condenado a 21 anos e quatro meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, cometido contra um adolescente em 17 de abril de 2017, em Goiânia (GO). O crime contou com a participação de dois comparsas, mas a PF não forneceu outros detalhes sobre o assassinato.

O então foragido ainda tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por tentativa de homicídio e, por isso, era alvo da Difusão Vermelha da Interpol desde 28 de fevereiro de 2024.

O crime ocorreu em 25 de agosto de 2018, em uma rodovia próxima a Bela Vista (GO), quando o procurado, durante uma discussão no trânsito, disparou vários tiros contra um veículo em que estavam um casal e a filha de 9 anos. Mesmo após o motorista manobrar o veículo para fugir, o agressor saiu de seu carro e continuou a atirar, mas não conseguiu atingir as vítimas, informou a PF.

Outro preso, de 25 anos e natural de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, estava na lista de alertas internacionais da Interpol desde 4 de outubro de 2024. Ele foi condenado a 1 ano de prisão por lesão corporal, agravada pela condição de violência contra a mulher. Em 13 de agosto de 2021, agrediu violentamente sua ex-companheira com socos e chutes e ameaçou o pai dela de morte.

O terceiro foragido é natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e constava na lista de foragidos internacionais da Interpol desde 12 de julho de 2024, após ser condenado a 10 anos e seis meses de prisão por estupro. O crime ocorreu em 19 de dezembro de 2012, em Natal (RN). Após um ano de separação, o agressor retornou à casa da esposa e, mediante violência e grave ameaça, praticou atos libidinosos e a forçou a manter relações sexuais.

Os três foram detidos nos Estados Unidos pela U.S. Immigration and Customs Enforcement (ERO/ICE), a agência de imigração dos EUA, e deportados para o Brasil. Ao desembarcarem no Aeroporto de Confins, foram presos pela Polícia Federal.