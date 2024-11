Para muitos, domingo é dia de descansar e relaxar. Mas para um grupo de ciclistas, que passeia todos os fins de semana, este (24/11) foi de grande susto e apreensão. Durante um percurso, eles encontraram o cadáver de um homem, às margens da BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PMMG), o corpo estava com rigidez cadavérica, o que significa que o crime teria acontecido há alguns dias, e com as mãos amarradas para trás.

Segundo a perícia da Polícia Civil (PCMG), o homem foi morto com vários tiros. Foram encontradas diversas capsulas de pistola 9 milímetros.

A vítima trajava camisa presa, bermuda estampada e tênis preto.





As investigações estão a cargo da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.





