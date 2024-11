Um homem de 20 anos foi preso após invadir o estacionamento de um supermercado e capotar o carro que dirigia, em Varginha, no Sul de Minas, na madrugada deste sábado (23/11). O acidente ocorreu na Rua Gabriel Penha de Paiva, no Bairro Pinheiros, por volta das 2h. Conforme a Polícia Militar de Minas Gerais, o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez.





Além do condutor, dois passageiros, de 22 e 17 anos, estavam no carro no momento do acidente. Eles não se feriram. O homem de 20 anos teve escoriações leves nos braços e pernas, mas não precisou de atendimento médico. Ele foi levado à delegacia, onde foi preso e multado.





O motorista disse aos policiais que saiu com os amigos para "aproveitar a noite" e confessou ter bebido cerveja. Segundo ele, ao dirigir pela via, perdeu o controle do carro, subiu na calçada e bateu no alambrado do supermercado.

Ao ultrapassar a estrutura, o carro capotou no pátio do estacionamento. Além do veículo, o acidente causou danos na mureta e no hidrante do estabelecimento. O gerente foi acionado e compareceu ao local.