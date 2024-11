O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã desse domingo (24/11). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a jovem foi assassinada após deixar uma festa no último sábado (23/11) acompanhada de quatro indivíduos, suspeitos de drogar a adolescente com “Boa noite, Cinderela”.

De acordo com a PCMG, no domingo, a mãe da jovem acionou as autoridades informando o desaparecimento da filha adolescente, que saiu às 21h de sábado para uma festa, na rua Fernando Córrego Mascarenhas, no bairro Esperança, sem sua autorização, e até aquele momento não havia retornado para casa.

O corpo foi localizado sem vida em um loteamento isolado entre o Shopping Sete Lagoas e a rotatória da Avenida Nações Unidas, na Avenida Prefeito Alberto Moura.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi encontrada de bruços e seminu com um corte profundo na região do pescoço e marcas de pneu sobre o corpo. Ainda foram recolhidos dois pedaços de plástico encontrados perto do local.

Segundo a delegada da PC, Márcia Máximo, na festa em que a jovem estava, quatro indivíduos deram 'Boa Noite de Cinderela' para essa adolescente, e ao final do encontro, ela foi vista saindo do local com dois homens, de 24 e 21 anos, em um Honda Civic prata.

O primeiro suspeito, um homem de 24 anos, foi encontrado em sua residência, onde foi localizado o veículo com o parachoque danificado e sinais de sangue sob os pneus, além de um objeto perfuro-cortante, indicado como a possível arma do crime. O outro suspeito, de 21 anos, negou envolvimento, mas de acordo com a delegada, há informações de que ele teria sido visto dentro do veículo com a vítima.

Ainda não se sabe se a vítima foi estuprada. Os suspeitos tiveram prisão ratificada pelo crime de feminicídio, e foram encaminhados para o presídio de Sete Lagoas.

