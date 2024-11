Um homem de 37 anos morreu afogado após sair para navegar pelo Rio São Francisco na tarde desse sábado (23/11). O Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Januária, no Norte de Minas Gerais, foi acionado pelo desaparecimento no local conhecido como Ilha do Balaieiro, na cidade vizinha Pedras de Maria da Cruz, no domingo (24/11), quando a embarcação foi encontrada à deriva.

A cunhada da vítima informou aos bombeiros que o homem foi visto atravessando o rio durante fortes chuvas daquele dia. A equipe deslocou-se para o lugar e deu início à procura na manhã desta segunda-feira (25/11).

Os militares, durante as buscas, foram informados por familiares que um objeto brilhante foi avistado em um remanso na parte esquerda da ilha.

Quando se aproximaram, viram que tratava-se de fato do corpo desaparecido e ele estava preso à vegetação aquática.





O corpo foi removido para as margens do rio, e, depois, o contato com a perícia foi feito, que compareceu ao local e liberou para a funerária encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal (IML) de Januária.

