O Guia Virtual do Mercado Central vai ser lançado nesta terça-feira (26/11) em uma parceria da Belotur com o Sebrae Minas. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a iniciativa faz parte da celebração de cinco anos desde o título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco para a capital mineira em 2019.

O projeto visa estreitar a conexão entre os visitantes com o tradicional centro de compras e o espaço de lazer do município, além de valorizar a gastronomia local. Conforme a administração municipal, turistas e moradores da cidade poderão explorar o universo gastronômico do Mercado Central por meio de uma plataforma multissensorial. O guia vai reunir conteúdos em variados formatos e suportes, como textos, áudios e vídeos.

Os consumidores poderão acessar os recursos diretamente no local, por meio de leitura de QR codes, disponíveis nas lojas e em pontos estratégicos do mercado ou de forma remota, pelo link no portal da cidade. A plataforma vai oferecer cinco caminhos temáticos: doces, comidas, queijos, bebidas e ingredientes/panelas, a fim de abranger 31 estabelecimentos do Mercado Central.

“O Mercado Central de Belo Horizonte é um patrimônio cultural e econômico da cidade, onde as tradições mineiras e a diversidade do comércio local se encontram e conectam gerações. Essa iniciativa do Sebrae Minas e da Belotur acontece em um momento especial, pois nossa capital comemora, em 2024, cinco anos do título de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco. E o Mercado, que completou 95 anos em setembro, é o ambiente ideal para o turista conectar cores, sabores e aromas da culinária mineira. Nosso propósito é oferecer aos turistas e demais frequentadores uma experiência turística imersiva no local, proporcionando uma viagem por meio de seus saberes e histórias”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Territórios e Redes Criativas

O lançamento faz parte do projeto "Territórios e Redes Criativas". A iniciativa, de dezembro de 2019, tem a proposta de lançar um novo olhar sobre algumas regiões da capital mineira.

A primeira etapa foi desenvolvida em 2020 com foco na região da Lagoinha. Nessa parte, o projeto "Territórios e Redes Criativas" ofertou oficinas cursos gratuitos e mentorias para negócios do setor de gastronomia que valorizavam a identidade do bairro e seu entorno.

O projeto avançou para a Região da Pampulha em 2021. A partir do ano, a regional passou a contar com um guia virtual, disponível no Portal Belo Horizonte. A expansão para o Mercado Central promete dar destaque aos negócios locais, gerando novas oportunidades de emprego e renda.

“Esse projeto, que celebra os cinco anos em que Belo Horizonte foi reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia, visa conectar os visitantes ao Mercado Central, a seus corredores vibrantes, aos produtos locais e, acima de tudo, às pessoas que dão vida a essa economia criativa. Esse guia virtual e imersivo apresenta novas perspectivas, tendências e maneiras de vivenciar um dos nossos principais atrativos turísticos, valorizando esse ponto de encontro especial para mineiros e turistas de todo o mundo, celebrando a rica cultura e a gastronomia de Minas Gerais”, comenta Bárbara Menucci, presidente da Belotur.



Mercado Central

O Mercado Central é uma das maiores referências da cultura alimentar da cidade e reúne, em um só local, produtos, insumos, utensílios e pratos que caracterizam as diversas regiões de Minas Gerais.





Com 95 anos de idade completos em 2024, o Mercado Central de Belo Horizonte é um dos atrativos turísticos mais visitados da capital mineira. O espaço conta com mais de 400 lojas e um fluxo diário de visitantes de cerca de 30 mil pessoas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata