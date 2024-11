O metrô de Belo Horizonte vai alterar a operação na Black Friday. Nos dias 29 e 30 de novembro e no dia 1º de dezembro, a administração vai estender o horário operacional de três estações.

A extensão de horário será nas estações Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia, com intuito de atender ao público que irá às compras nos shoppings centers localizados no entorno das estações. As outras paradas estarão abertas após às 23h apenas para desembarque.

Sábado e domingo

No final de semana, a concessionária que administra o transporte, a Metrô BH, dará continuidade às obras de revitalização da rede aérea do sistema. Nos dois dias, das 5h15 às 23h, o intervalo entre as composições será de 22 minutos, em todo o trecho.

As intervenções vão acontecer nas estações Santa Inês, Horto e Santa Tereza e nelas o embarque para ambos os sentidos acontecerá em um único lado da plataforma. É necessário que os usuários verifiquem a direção do trem antes de embarcar.

Confira abaixo o horário de extensão das três estações:

Data: 29/11, 30/11 e 1/12

Vilarinho: 5h15 a 23h30

Minas Shopping: 5h15 a 23h30

Santa Efigênia: 5h15 a 23h30

Horário habitual

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. Intervalo dias úteis é de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

Pela manhã o horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h.

Aos sábados os intervalor habituais são de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Já domingos e feriados a pausa é de 15 minutos durante todo o dia.