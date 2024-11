Black Friday: veja como resgatar cupons de desconto da Amazon

A Black Friday 2024 da Amazon inicia nesta sexta-feira (22/11) e se estende até o dia 22 de dezembro. O evento promete descontos de 70% em uma série de produtos, porém, antes mesmo da data, a plataforma já está oferecendo diferentes cupons e ofertas no chamado "Esquenta Black Friday".

As promoções antecipadas se aplicam em diferentes categorias, como eletrodomésticos, eletrônicos, produtos de limpeza, suplementos e alimentação. Para adquirir os cupons é necessário acessar a página de ofertas e navegar entre as seções.

Como adquirir cupons da Amazon

- Na página inicial da plataforma, clique em ‘Ver Mais’ na opção “Esquenta Black Friday”;

- Você será direcionado a página de ofertas da Amazon. Na parte superior, a ferramenta fornece um menu com diferentes categorias dentro do site. Confira as opções e escolha o produto desejado;

- Confira as informações do item - como preço, especificação, entrega, etc. - e, caso deseje continuar com a compra, selecione “Adicionar ao carrinho”;

- Após ter escolhido todos os produtos que deseja, clique em “Ir para o carrinho”;

- Dentro do carrinho é possível conferir novamente o valor promocional oferecido. Por fim, basta clicar em “Fechar pedido” para finalizar a compra e ir para o pagamento.

Outra opção

Na tela de ofertas do Esquenta Black Friday, é possível checar os cupons pela opção “Tem cupom, que alegria” na parte superior da tela. Basta clicar sobre o banner para acessar a página.

Na tela que você será direcionado, a Amazon oferece várias categorias diferentes onde é possível conferir diferentes ofertas. Para isso, clique sobre o banner da categoria que você deseja ou ler o QR Code com o celular.

Cupons da Amazon em outros sites

A plataforma Méliuz está oferecendo cupons de desconto na Amazon, para adquirir basta entrar no site e escolher a oferta. Para ver os termos de uso e código do cupom, clique em “Regras” e, para usar o desconto é necessário clicar em “Ver cupom”.

No site da Amazon, adicione o produto ao carrinho e, na hora de finalizar a compra, adicione o código do cupom exibido na Méliuz para garantir a redução nos preços.

O Mercado Livre também está oferecendo cupons de desconto na Amazon. Para aproveitar, entre no site do Cuponomia, desça a tela para ver as ofertas disponíveis e clique em “Ver Cupom” no item escolhido.

Na página seguinte, a plataforma irá exibir o código promocional. Além disso, também será possível ver os termos de uso da oferta clicando em “Ver regras” e compartilhar a promoção. Para aproveitar os preços especiais, clique em “Copiar e ir para a loja”, então, você será redirecionado para o site da Amazon. Dentro da plataforma, escolha seus produtos - certificando-se de que estão dentro das regras da oferta - e, no carrinho, cole o cupom copiado para finalizar a compra com desconto.