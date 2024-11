Black Friday: PS5 é vendido com menor preço desde o lançamento

A Amazon está, durante o Esquenta Black Friday, oferecendo o PlayStation 5 (PS5) Slim com o menor preço desde o lançamento. Na plataforma, o console está saindo por R$ 2.999 à vista - anteriormente a R$ 3.799.

O bundle inclui a versão digital do aparelho, junto dos jogos "Returnal" e "Ratchet & Clank: Rift Apart". A opção do aparelho com leitor de disco está sendo oferecido por R$ 3.347,07 - antes, o valor era de R$ 4.299,90. Acessórios e jogos do PS5 também estão com descontos, que ficarão no ar enquanto durar o estoque.

O destaque é o controle sem fio, o DualSense, que está saindo por R$ 399 nas cores branco, Midnight Black e Gray Camouflage. A Amazon ainda oferece o Playstation VR2, que passou de R$ 4.499 para R$ 4.150.

Conheça o PS5 Slim

Modelo padrão no mercado, o PS5 Slim é mais leve e compacto, principalmente na versão digital - opção sem leitor de discos e que funciona apenas com jogos baixados da PS Store. O videogame é semelhante ao original, sendo equipado com processador AMD Zen 2 de 3,5 GHz, GPU baseada em RDNA 2 e 16 GB DDR6 de memória RAM. A única diferença é no armazenamento interno, que passa de 825 GB para 1 TB em SSD.