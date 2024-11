Encontro reúne quatro nomes de peso do empreendedorismo feminino nacional

A Federaminas Mulher, câmara estadual da mulher empresária da Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços de Minas Gerais, realiza amanhã (21/11), às 16h, o encontro "Tendências, inovação e experiências", dentro da programação do 26º Congresso da Federaminas.

O evento contará com a participação de grandes nomes do empreendedorismo, como Daniela Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente; Júnia Hermont, presidente CEO da Líder Aviação; Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza; e Marisa Cesar, diretora de Relações Governamentais e Comunidades. A mediação será feita pela jornalista Larissa Carvalho.

O Congresso da Federaminas segue até 24 de novembro com o tema “Conectando Negócios – Fortalecendo Minas”, no Tauá Resort & Convention Caeté, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento reúne presidentes, diretores e executivos das Associações Comerciais de Minas Gerais, além de empresários e representantes de entidades de classe.

A programação inclui palestras, treinamentos e debates para promover a troca de experiências e aproximar os empresários do movimento associativista mineiro. Mais informações estão disponíveis no site do evento.