Fortuna de Elon Musk cresce US$ 10 bilhões em um dia; saiba o motivo

As ações da Tesla, empresa de Elon Musk, terminaram a segunda-feira (18/11) em alta de 5,62%, após rumores de que a equipe de transição de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, pretende flexibilizar as regras para carros autônomos no país. Sendo assim, o patrimônio do bilionário cresceu US$ 10,1 bilhões (R$ 58 bilhões), passando para um total de US$ 313,9 bilhões (R$ 1,8 trilhão).





As ações ligadas ao empresário já vinham subindo nas últimas semanas com a vitória do candidato republicano. Musk fez doações milionárias para a campanha de Trump e chegou a sortear US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) por dia para eleitores registrados na Pensilvânia - um dos estados-chave na decisão das eleições presidenciais estadunidenses.





Com o aumento das ações da Tesla, o empresário segue como o homem mais rico do mundo. O top 5 ainda é composto por:





- Larry Ellson, co-fundador da Oracle: US$ 227,6 bilhões (1,3 trilhão)

- Jeff Bezos, fundador da Amazon: US$ 217,7 bilhões (R$ 1,2 trilhão)

- Mark Zuckerberg, dono do Facebook: US$ 191,8 bilhões (R$ 1,1 trilhão)

- Bernard Arnault, dono da LVMH: US$ 158,7 bilhões (R$ 916 bilhões)





Mudanças nas regras de carros autônomos





Segundo a Bloomberg, a equipe de transição do governo Trump pretende fazer da implementação de uma estrutura regulatória para veículos autônomos como uma das prioridades do Departamento de Transportes dos EUA a partir de 2025. No entanto, a ideia ainda está em fase inicial e os detalhes das novas normas ainda devem ser definidos.





Especialistas entendem que, caso as normas permitam uma maior implementação de carros sem controle humano, a empresa de Elon Musk será diretamente beneficiada. Atualmente, as regras contêm obstáculos significativos para empresas que busquem lançar automóveis sem volantes ou pedais em grandes quantidades, o que está nos planos da Tesla.

A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos Estados permite que os fabricantes coloquem até 2.500 carros autônomos em circulação sob uma isenção concedida. Além disso, há uma série de investigações de segurança sobre esse tipo de automóveis e sistemas de assistência ao condutor.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata