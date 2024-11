SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump Jr., o filho do presidente eleito dos Estados Unidos, publicou uma carta de demissão do pai direcionada ao McDonald's. O então candidato republicano foi atendente na rede de fast food por um dia durante sua campanha eleitoral para a Casa Branca. Agora eleito, ele agradeceu pela experiência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





"Durante a minha gestão aqui, aproveitei a oportunidade de servir os nossos clientes e contribuir para o ambiente acelerado deste estabelecimento. Desde preparar hambúrgueres até fazer batatas fritas e gerenciar o drive-thru. Aprendi um pouco sobre o negócio de restaurantes e o valor do trabalho duro", disse Trump na carta, endereçada ao gerente.





"Quero agradecer a oportunidade de fazer parte de uma marca americana tão icônica. A experiência foi inestimável e sou grato pelas habilidades que desenvolvi, que acredito que me servirão bem em empreendimentos futuros", agradeceu o empresário.





Vale lembrar que, após a visita, o McDonald's afirmou que não apoiava a campanha de Trump, tampouco a de Kamala Harris. "O McDonald's não apoia candidatos a cargos eletivos e isso continua sendo verdade nesta corrida para o próximo presidente", disse a rede, em comunicado enviado à Bloomberg.





Por outro lado, a campanha abriu portas para que outras contribuições do presidente com redes de fast food fossem lembradas. Uma delas foi um comercial para a Pizza Hut de 1995, no qual o empresário aparece comendo pizza ao contrário, começando pela borda.





Apesar de ter nascido em família nobre, Trump sempre foi conhecido por maus hábitos à mesa. Talvez por isso o presidente tenha sido escolhido para um comercial em que come pizza com as mãos e contraria as maneiras tradicionais italianas.