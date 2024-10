Um streamer americano de 16 anos, Michael Artiaga, descobriu o que acontece após um jogador ultrapassar o último nível, 255, do clássico jogo Tetris. O adolescente jogava ao vivo na plataforma Twitch por cerca de 80 minutos quando alcançou o estágio que chamou de renascimento, pois o jogo reiniciou e voltou à primeira fase.



Jogadores pensavam que jogo não acabava

Criado em 1984, o Tetris é jogado de forma competitiva em sua versão para o console Nintendo 8 bits (NES). O objetivo do jogo é encaixar blocos para formar linhas, e a cada nível alcançado, a velocidade do jogo aumenta.

Em uma fase avançada do jogo, os blocos caem com tanta rapidez que se torna extremamente desafiador continuar empilhando as peças. Por essa razão, jogadores dedicados passaram décadas acreditando que seria impossível ultrapassar o nível 29.

Com o tempo, jogadores profissionais desenvolveram técnicas que permitem mover as peças com maior agilidade. No entanto, a partir do nível 155, a limpeza das linhas — que ocorre ao encaixar as peças perfeitamente — pode travar o jogo.

No início deste ano, Willis Gibson, conhecido como Blue Scuti, de 13 anos, se tornou o primeiro jogador a alcançar a fase 157 do Tetris. Contudo, sua conquista fez com que o jogo fechasse inesperadamente. Sabendo disso, Artiaga, que completou o jogo, optou por usar uma versão modificada para evitar bugs. Mesmo assim, ao chegar no nível 235, a contagem de níveis travou novamente.

Jogador é campeão mundial

Apesar da pouca idade, Artiaga já possui bastante experiência com o jogo. Ele começou a jogar em alto nível aos 10 anos e já conquistou títulos importantes em sua carreira, incluindo o Campeonato Mundial de Tetris Clássico em duas ocasiões.

Ao alcançar o ponto de reinício, o streamer comemorou intensamente o feito. Embora estivesse feliz com sua conquista, Artiaga admitiu que estava prestes a perder a paciência e brincou que nunca mais jogaria Tetris.