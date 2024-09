A popular franquia de jogos The Sims vai ganhar uma adaptação para o cinema, confirmou nesta terça-feira (17) a gigante Electronic Arts, na aposta mais recente de Hollywood nesse nicho, após o sucesso dos filmes "Super Mario" e "Sonic".

O projeto está nas mãos da Amazon MGM Studios, informou a Electronic Arts em um evento com investidores, além de outros planos para a expansão da série de jogos, baseada na franquia de sucesso SimCity.

Ao longo de 25 anos, The Sims e suas três sequências venderam mais de 200 milhões de cópias, e a Electronic Arts planeja desenvolver uma versão com modo multijogador.

A diretora inglesa Kate Herron, conhecida pelo sucesso da Netflix "Sex Education”, vai dirigir e participar do roteiro do filme.

A série The Sims é flexível e não tem um final definido, tampouco objetivos específicos ou tramas. Poucos detalhes foram divulgados sobre o filme, cuja data de lançamento não foi informada.

Kate Gorman, da Electronic Arts, disse à revista especializada Variety que o filme estaria “muito enraizado" no universo dos jogos. A empresa por trás da bem-sucedida adaptação de "Barbie", LuckyChap, será responsável pela produção.

"Queríamos os parceiros certos, e causar um impacto do tamanho do filme Barbie é exatamente o que queremos", disse Kate.

Outras adaptações triunfaram recentemente nas telas, como "Uncharted" e "The Last of Us".

