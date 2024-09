Crumbs é um gato da Rússia que tem feito sucesso na web. Isso porque ele está internado em uma espécie de spa para emagrecer, mas ele não gostou da rotina de dietas e exercícios e resolveu tentar escapar. Porém, por causa do seu peso, ele acabou preso.





O gato foi enviado para a clínica pesando mais de 17 kg – considerado obesidade para o animal que pesa, em média, entre 4 kg e 5 kg. O centro que cuida do felino publicou uma foto em que Crumbs aparece preso entre as barras da sapateira, com o rosto em um par de Crocs azuis e a aparência de arrependimento.













Na conta do Telegram do centro, um dos funcionários contou que Crumbs conseguiu se acalmar da situação após receber uma porção de comida. No entanto, ele continuou não parecendo interessado em continuar a dieta.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Apesar de ser uma tentativa de fuga, a equipe do spa comemorou a peripécia do gato. Isso porque ele conseguiu correr – quando ele chegou ao local, ele não conseguia andar, por conta do sobrepeso.





Nas redes sociais, Crumbs aparece fazendo atividades físicas, como esteira e natação, mesmo aparentando não gostar. Ele também segue uma dieta rígida com biscoitos e sopa.









Os veterinários do local disseram estar animados, já que o gato plus size está perdendo entre 50 g e 70 g por semana. “A história de Crumbs é um caso extremamente raro em que alguém amou tanto um gato que o alimentou até tal estado”, explicou um veterinário do local a um portal de notícias local.