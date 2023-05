Gato obeso sobrevive após cair do sexto andar e bater em para-brisa de carro

436

Gato com obesidade cai em para-brisa de carro em país na Ásia (foto: Pixabay/Reprodução)

Um gato com excesso de peso sobreviveu milagrosamente após cair de um apartamento, do sexto andar, e bater no para-brisa de um carro abaixo.

O gato Shi Fu, que pesa aproximadamente 9 quilos, caminhava pela varanda quando escorregou e caiu. O caso aconteceu em Bangkok, na Tailândia, no sábado (27);

Segundo o jornal Metro, as câmeras de segurança registraram o animal em queda livre de 27 metros antes de atingir o para-brisa traseiro de um carro estacionado e vazio.

O proprietário do carro disse que funcionários do prédio ligaram para ele para informar que um gato havia caído em seu para-brisa.

O gato foi levado ao veterinário e a dona descobriu que ele tinha vários hematomas, duas garras quebradas e um nariz inchado. No entanto, não havia nenhum ferimento com risco de morte. O proprietário foi multado em 1.000 Baht tailandês (cerca de R$ 140, na cotação atual), já que animais de estimação não são permitidos no bloco de apartamentos em que ela mora.