Otan anuncia mobilização de forças adicionais no Kosovo

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta terça-feira(30) que vai mobilizar efetivos adicionais no Kosovo, após 30 soldados ficarem feridos em uma manifestação na segunda-feira no norte do país.



"A mobilização de forças adicionais da Otan no Kosovo é uma medida prudente para garantir que a KFOR (missão de paz da Otan no Kosovo) tenha as capacidades necessárias para atender aos compromissos com o Conselho de Segurança da ONU", informou o almirante Stuart B. Munsch, do Comando Aliado de Forças Conjuntas baseado em Nápoles.



O militar elogiou a KFOR por "tomar medidas rápidas, moderadas e profissionais para deter os distúrbios e salvar vidas".



"A violência deve parar e todas as partes devem evitar ações que minam a paz em todas e cada uma das comunidades do Kosovo", indicou.



A Otan informou que vai mobilizar suas Forças de Reserva (ORF) para os Bálcãs Ocidentais, que poderão estar em operação em menos de sete dias.



O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, fez um apelo aos líderes do Kosovo e da Sérvia para que "reduzam as tensões imediatamente" e sem condições.



Os distúrbios eclodiram na sexta-feira após um protesto de sérvios contra polêmicas eleições que foram boicotadas por esta comunidade.



Trinta soldados da missão internacional ficaram feridos nos enfrentamentos com os manifestantes.