Um garoto de 13 anos se tornou a primeira pessoa a zerar o "Tetris", clássico game criado em 1989. Willis Gibson, conhecido por “blue scuti”, registrou o momento em que chegou ao último nível do jogo. Antes dele, somente a inteligência artificial avançou a ponto de travar a versão original do game devido a limitações da programação.

O famoso jogo de blocos, na teoria, é infinito. Mas, ao concluir o nível 157, o jogo congelou, deixando o menino em êxtase. Ele levou 38 minutos para atingir o recorde. “Eu não consigo sentir os meus dedos”, relatou o garoto. O feito aconteceu no final de dezembro e foi compartilhado no YouTube na última terça-feira.

“É fácil começar, mas é muito difícil dominá-lo”, disse ao "The New York Times". Karin Cox, mãe do garoto, foi a responsável por comprar o videogame para Willis – uma versão de um console Nintendo chamado RetroN, que usava o mesmo hardware do console Nintendo original – e uma televisão de tubo em uma casa de penhores.

Ela conta que o filho joga cerca de 20 horas de "Tetris" por semana. “Na verdade, estou bem com isso”, disse a mulher, que é professora de matemática do ensino médio. “Ele faz outras coisas além de jogar, então não foi tão difícil dizer OK. Foi mais difícil encontrar uma TV antiga do que dizer: ‘Sim, podemos fazer isso um pouco’”, lembrou.

“Isso nunca foi feito por um ser humano antes”, disse Vince Clemente, presidente do Campeonato Mundial de Tetris Clássico, acrescentando: “É basicamente algo que todos pensavam ser impossível até alguns anos atrás”. Na competição, o objetivo é fazer mais pontos que o adversário, mas não alcançar mais níveis, como Willis fez.

A CEO da Tetris, Maya Rogers, parabenizou o garoto. “Parabéns ao 'blue scuti' por alcançar esta conquista extraordinária, um feito que desafia todos os limites pré-concebidos deste jogo lendário”, declarou em comunicado.