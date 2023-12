Um robô atacou um engenheiro de software que trabalha na fábrica da Tesla próxima à cidade de Austin, no Texas, Estados Unidos, deixando o funcionário ferido, conforme relatório recente do site norte-americano "The Information". O caso aconteceu em 2021, mas só veio à tona agora, no final de 2023.

O incidente ocorreu quando o robô, destinado a mover peças de alumínio recém-fundidas de automóveis, estava em funcionamento programado. Ao realizar seus movimentos, acabou prendendo o engenheiro, que fazia a manutenção do software dos robôs, contra uma superfície, e causou arranhões em suas costas e braço com as “garras” de metal. O relatório indica que o ataque deixou um “rastro de sangue” no chão da fábrica.

Leia também: Celular Seguro: mais de 3.800 celulares são bloqueados em uma semana

Os funcionários presentes tentaram intervir, porém, apenas após um colega acionar o botão de parada de emergência foi possível libertar o profissional do robô. O relatório destaca que o homem sofreu um ferimento na mão esquerda. O caso reacendeu preocupações já pré-estabelecidas sobre os riscos de robôs automatizados no local de trabalho.

Por lei, a Tesla deve informar às autoridades sobre incidentes envolvendo funcionários, levando em consideração que a unidade tem um alto índice de automação. Entretanto, de acordo com o documento, a fábrica alega que o engenheiro não precisou de uma licença do trabalho.

Após o incidente, duas máquinas foram desligadas para que o engenheiro e dois colegas trabalhassem no local em segurança, mas uma terceira continuou em operação.